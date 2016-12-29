Три человека погибли при пожаре на яхте близ Генуи

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара на яхте в порту итальянского города Лоана в северной провинции Лигурия, сообщило агентство askanews.

Возгорание произошло рано утром в четверг на пришвартованном судне длиной порядка 20 метров. Погибшими оказались граждане Германии. Пламя заблокировало выходы из кают, и прибывшие на место происшествия пожарные не смогли спасти людей, хотя и предпринимали попытки вскрыть корпус судна.

По данным агентства Ansa, на борту находились двое мужчин и две женщины, одной из них удалось спастись, прыгнув за борт.

Согласно фотографиям с места ЧП, опубликованных изданием ivt.it, почти полностью уничтоженная пожаром яхта наполовину затонула.