В Китае генерала Народно-освободительной армии подозревают в коррупции

ПЕКИН, 29 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Военная прокуратура Китая возбудила уголовное дело в отношении генерала Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Ван Цзяньпина, подозреваемого в коррупции, заявил в четверг на брифинге официальный представитель китайского министерства обороны Ян Юйцзюнь.

В конце августа сообщалось, что Ван Цзяньпин был арестован за нарушение партийной дисциплины, что часто означает подозрение в коррупции. Он занимал пост заместителя начальника объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

"Органы военной прокуратуры уже возбудили уголовное дело и начали предварительное расследование в отношении Ван Цзяньпина, подозреваемого в коррупции", — сказал Ян Юйцзюнь. Он добавил, что вооруженные силы КНР всегда придерживаются верховенства права в управлении войсками, ведут антикоррупционную работу по предписанию центральных властей страны.

Ранее Ван Цзяньпин был близким соратником осужденного пожизненно экс-министра общественной безопасности Китая Чжоу Юнкана, который являлся министром общественной безопасности КНР с 2002 по 2007 год, а в 2007–2012 годах был членом постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 17-го созыва.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина.