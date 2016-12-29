В Луганской области предложили открыть новый КПП в Донбассе

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Подконтрольная Киеву Луганская военно-гражданская администрация предложила открыть на линии соприкосновения в Донбассе новый контрольно-пропускной пункт в качестве альтернативы закрытому КПП "Золотое", сообщил в четверг зампредседателя администрации Юрий Клименко.

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по спецпропускам через КПП. Наблюдатели ОБСЕ ранее заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали Киев снять ее.

"Решение вопроса восстановления функционирования дорожного коридора Стаханов – Золотое становится крайне проблематичным. В течение года представители незаконных вооруженных формирований постоянно игнорировали все решения трехсторонней контактной группы в Минске по открытию контрольного пункта въезда-выезда "Золотое". Поэтому областной военно-гражданской администрацией в центральные органы исполнительной власти даны предложения по открытию пункта пересечения линии разграничения сторон "Алчевск — Новотошковское — Лисичанск", — написал Клименко на своей странице в Facebook.

Вместе с тем чиновник отметил, что окончательное решение об открытии нового пункта пропуска должна принимать контактная группа в Минске.