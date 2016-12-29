Китай осудил посещение храма Ясукуни главой Минобороны Японии

ПЕКИН, 29 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Китай выступил против посещения храма Ясукуни в Токио главой Минобороны Японии, а также собирается сделать представление японской стороне в связи с этим, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как сообщили ранее японские СМИ, глава военного ведомства Японии Томоми Инада посетила в четверг храм Ясукуни в Токио, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом. По данным японских СМИ, это стало первым визитом Инады в храм Ясукуни после ее назначения на пост министра обороны Японии в августе текущего года.

"Что касается визита главой Минобороны Японии храма Ясукуни, то Китай выступает решительно против этого. Китай сделает представление японской стороне в связи с этим", — сказала Хуа Чуньин.

Китай также считает храм Ясукуни символом японского милитаризма. Ранее китайский МИД "настоятельно" призвал японскую сторону "глубоко осмыслить" факт агрессивной войны и своими практическими действиям вновь завоевать доверие соседних стран Азии и всего международного сообщества.

В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны. В странах Азии храм Ясукуни ассоциируется с японским милитаризмом времен Второй мировой войны, а его посещения японскими политиками — с возрождением имперских амбиций Японии в регионе.

Посещение храма — рядовое событие для японских политиков, которое тем не менее неизменно вызывает протест и порицание со стороны Китая, Южной Кореи и КНДР.