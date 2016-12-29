В Ереване заявили о диверсии со стороны Баку

ЕРЕВАН, 29 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанская сторона в четверг утром якобы предприняла попытку диверсионной вылазки на участке границы двух стран, стрельба продолжается.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

"Рано утром 29 декабря азербайджанские войска предприняли попытку диверсии на участке государственной границы, расположенной юго-восточнее села Чинари Тавушской области", — написал Ованнисян на своей странице в Facebook, его сообщение цитирует Sputnik Армения.

Он заявил, что военнослужащие Армении вступили в бой. "Применяется снайперское оружие и гранатометы, стрельба продолжается. Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию, пресекая посягательства противника", — написал Ованнисян.

Комментарием Минобороны Азербайджана РИА Новости пока не располагает.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>3.



