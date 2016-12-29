В Колумбии не считают свое соглашение с НАТО угрозой для соседей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве Колумбии с НАТО не представляет угрозы для соседних стран, заявил колумбийский министр обороны Луис Карлос Вильегас.
"Нет причин, по которым внутри страны и за ее пределами была бы обеспокоенность в связи с соглашением о сотрудничестве с НАТО, это такое же соглашение, как те, которые есть между Колумбией и ЕС, Организацией американских государств (ОАГ), ООН, США, Китаем или Бразилией. Это вовсе не означает наличия какой-либо угрозы для местных жителей и внутренних дел", — приводить радиостанция W Radio слова министра.
"Нас одобрили как страну, которая способна сотрудничать с НАТО на высоком уровне в вопросах, которые выберет Колумбия, которыми в основном являются вопросы транспарентности, технологии, борьбы с организованной преступностью и доступа к информации. Все это позволит нам быть более безопасности страной с точки зрения организованной преступности", — добавил министр.