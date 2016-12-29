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В мире

В Колумбии не считают свое соглашение с НАТО угрозой для соседей

09:4729.12.2016
(обновлено: 09:53 29.12.2016)
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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2016/ Pool/Virginia Mayo

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве Колумбии с НАТО не представляет угрозы для соседних стран, заявил колумбийский министр обороны Луис Карлос Вильегас.

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© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Ранее СМИ сообщали, что президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о принятии соглашения о военном сотрудничестве с международным органом для управления постконфликтной ситуацией в стране после подписания соглашения о мире между властями Колумбии и повстанцами из Революционных вооруженных сил (РВСК), которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек. По данным агентства Франс Пресс, заявление Сантоса вызвало "глубокую озабоченность" Венесуэлы.

"Нет причин, по которым внутри страны и за ее пределами была бы обеспокоенность в связи с соглашением о сотрудничестве с НАТО, это такое же соглашение, как те, которые есть между Колумбией и ЕС, Организацией американских государств (ОАГ), ООН, США, Китаем или Бразилией. Это вовсе не означает наличия какой-либо угрозы для местных жителей и внутренних дел", — приводить радиостанция W Radio слова министра.

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© РИА Новости. Максим Блинов
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Вильегас пояснил, что соглашение с НАТО связано с вопросами информационной безопасности, кибербезопасности и борьбой против международной организованной преступности.

"Нас одобрили как страну, которая способна сотрудничать с НАТО на высоком уровне в вопросах, которые выберет Колумбия, которыми в основном являются вопросы транспарентности, технологии, борьбы с организованной преступностью и доступа к информации. Все это позволит нам быть более безопасности страной с точки зрения организованной преступности", — добавил министр.

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