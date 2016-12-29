В Казахстане задержали двух россиян по подозрению в контрабанде черной икры

АСТАНА, 29 дек — РИА Новости. Казахстанские пограничники на западе страны задержали двух граждан России, у которых обнаружили 10 килограммов черной икры, сообщила в четверг пресс-служба Погранслужбы комитета национальной безопасности республики.
По данным пограничников, икра была обнаружена при досмотре транспорта в багажном отсеке в 20 пластмассовых контейнерах по 500 граммов каждый. Общий вес черной икры составил 10 килограммов.
"По факту задержания проинформированы сотрудники полиций по Западно-Казахстанской области, города Уральск", — заявили в ведомстве.