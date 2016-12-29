В Казахстане задержали двух россиян по подозрению в контрабанде черной икры

АСТАНА, 29 дек — РИА Новости. Казахстанские пограничники на западе страны задержали двух граждан России, у которых обнаружили 10 килограммов черной икры, сообщила в четверг пресс-служба Погранслужбы комитета национальной безопасности республики.

"Наряд пункта пропуска "Сырым авто" Уральского пограничного отряда задержал двух граждан Российской Федерации за попытку провоза крупной партии черной икры осетровых пород без сопроводительных документов. Задержанные следовали из Казахстана на родину на автомобиле ВИС", — говорится в сообщении ведомства.

По данным пограничников, икра была обнаружена при досмотре транспорта в багажном отсеке в 20 пластмассовых контейнерах по 500 граммов каждый. Общий вес черной икры составил 10 килограммов.

"По факту задержания проинформированы сотрудники полиций по Западно-Казахстанской области, города Уральск", — заявили в ведомстве.