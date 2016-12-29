В США в результате крушения военного вертолета погибли два человека

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения военного вертолета в районе залива Галвестон в американском штате Техас, сообщает телеканал KHOU со ссылкой на военных.
Ранее сообщалось, что противопожарное управление американского города Пасадина, штат Техас, проверяет сообщения о крушении военного вертолета Apache недалеко от побережья.
Представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии США подтвердил информацию о крушении Apache и сообщил, что два человека, находившиеся на борту вертолета, погибли.
#BREAKING: Officials confirm 2 dead in military helicopter crash https://t.co/JdW7ln4JK6 pic.twitter.com/o2Z07ttAKk— KHOU 11 News Houston (@KHOU) 29 декабря 2016 г.