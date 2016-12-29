В Северной Дакоте прошли новые протесты

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новые протесты прошли в американском штате Северная Дакота после решения властей пересмотреть маршрут нефтепровода Dakota Access, передает агентство Рейтер.
Сообщается, что около 100 демонстрантов собрались на месте проведения предыдущих акций протеста и попытались убрать табличку с надписью "проход воспрещен", стоящую на границе территории армейского корпуса. Полиция была вынуждена применить оружие нелетального действия. Пять человек были задержаны.
Ранее участники акции протеста также заявляли, что намерены продолжить акцию, несмотря на решение властей по пересмотру маршрута.