СМИ: глава минобороны Японии посетила "милитаристский" храм Ясукуни в Токио

ТОКИО, 29 дек — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава военного ведомства Японии Томоми Инада посетила в четверг храм Ясукуни в Токио, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.

По данным японских СМИ, это стало первым визитом Инады в храм Ясукуни после ее назначения на пост министра обороны Японии 3 августа текущего года.

Накануне храм посетил министр по делам восстановления Масахиро Имамура.

Ежегодные посещения храма официальными лицами и политиками Японии воспринимаются в странах Азии как проявление милитаризма. В храме поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". В Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах. Они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.