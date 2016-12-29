В Риге аварийно сел самолет AirBaltic

РИГА, 29 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании AirBaltic, следующий из Копенгагена в Ригу, вечером в среду совершил аварийную посадку в рижском аэропорту, сообщил журналистам член правления аэропорта Талис Линкайтис.

Воздушное судно должно было прибыть в Ригу в 17.40, но самолет смог приземлиться только в 18:48.

"У самолета возникли проблемы с шасси", — сказал Линкайтис.

Представитель AirBaltic Янис Ванагс сообщил, что в аэропорту были введены повышенные меры безопасности по техническим причинам.

По предварительной информации, в самолете находились 64 пассажира и четыре члена экипажа. Более подробную информацию AirBaltic предоставит после полного изучения обстоятельств.

В службе неотложной медицинской помощи рассказали, что в аэропорт вызывали медиков, но через 20 минут вызов отменили.

Семнадцатого сентября у самолета латвийской авиакомпании AirBaltic, выполнявшего рейс BT641 по маршруту Рига – Цюрих, возникли проблемы с передними шасси, в связи с чем самолет был вынужден совершить в Риге аварийную посадку.