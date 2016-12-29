Косачев предложил не делать рекламу Charlie Hebdo

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что карикатуры французского журнала Charlie Hebdo нужно бойкотировать молчанием и не делать рекламу изданию.

Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, касающуюся крушения российского самолета Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к изображению гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

"Charlie Hebdo опубликовало очередную карикатуру. Общая оценка — мерзость, не знающая границ. Согласен полностью. Но чувствую себя как в ловушке. Основная цель авторов — максимальный резонанс и возможно более высокий уровень реакции. И эта цель, увы, достигнута — обсуждают все, комментируют депутаты и сенаторы, политологи и журналисты. Медиа-рейтинги зашкаливают", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

"А вот бы обойти такую мерзость тотальным молчанием? Бойкотом внимания и бойкотом реакции? И пусть сдохнут без рекламы и без подписчиков… ", — предложил сенатор.