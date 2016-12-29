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В мире

Сенатор о карикатуре журнала Charlie Hebdo на Ту-154: это мародерство

Тема:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (166)
00:4029.12.2016
(обновлено: 00:41 29.12.2016)
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Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Карикатура журнала Charlie Hebdo на тему крушения Ту-154 — это мародерство, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости. Артем Житенев
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Пушков: карикатура Charlie Hebdo на крушение Ту-154 вызывает лишь омерзение

Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, касающуюся крушения российского самолета Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова. Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к изображению гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

"Карикатуры журнала Charlie Hebdo отвратительны во всех смыслах – в моральном, художественном, в любом другом, – и, наверное, их не стоило бы даже замечать. Но, боюсь, что они моделируют тот путь, по которому может пойти вся западная культура", — сказал Клинцевич.

"Не стану говорить про экстремизм, хотя и его там с избытком. Смещение смыслов, искажение сути человеческой природы, попытка выдать ее самые темные проявления за норму – вот чем, прежде всего, страшны эти карикатуры", — подчеркнул он.

По словам сенатора, это – настоящее мародерство. "А мародеры даже на войне не должны уходить от ответа", — отметил парламентарий.

Карикатура Charlie Hebdo на тему крушения самолета Ту-154 в Сочи
© РИА Новости
Минобороны назвало карикатуры Charlie Hebdo "испражнениями на бумагу‍"

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.

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