Оппозиция Польши потребовала опубликовать видео спорных голосований в сейме

ВАРШАВА, 28 дек — РИА Новости. Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" обратится к спикеру сейма Мареку Кухчиньскому с запросом о предоставлении видеозаписей спорного голосования в парламенте, сообщил депутат партии Ян Грабец.

"Мы ожидаем от спикера Кухчиньского, что он безотлагательно опубликует, предоставит СМИ записи со всех камер, в том числе внутренних, промышленных, которые служат вопросам безопасности на территории сейма, чтобы журналисты могли убедиться, не дошло ли до фальсификации", — заявил Гребец, которого цитирует агентство PAP

Польские оппозиционеры с 16 декабря блокируют пленарный зал заседаний сейма страны. Поводом для этого стало намерение сейма с 2017 года ограничить работу журналистов в нижней палате парламента, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании. Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает данные голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.

По мнению оппозиции, во время голосования в Колонном зале, не оборудованном электронной системой подсчета голосов, не был собран конституционный кворум депутатов. Канцелярия сейма в ответ предоставила протоколы заседания, подписанные секретарями, которые подсчитывали голоса. Согласно протоколам, закон о бюджете был принят при соблюдении кворума.

Во вторник в эфире телеканала TVN24 было высказано предположение о том, что во время одного из голосований в сейме до соблюдения кворума не хватило голосов девяти депутатов. Материал телеканала сопровождался записью интернет-трансляции из Колонного зала, а также видео, которые сами депутаты снимали на мобильные телефоны.