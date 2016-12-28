БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Мать короля бельгийцев Филиппа королева Паола попала в больницу с переломом позвоночника, ей предстоит пройти курс реабилитации продолжительностью несколько месяцев, говорится в коммюнике бельгийского королевского дворца.

"После падения, которое привело к перелому позвоночника, ее величество королева Паола была госпитализирована в университетскую клинику Сен-Люк в Брюсселе", — сообщил королевский дворец.

В коммюнике отмечается, что, "к счастью, травма не привела к неврологическим осложнениям, но ее величеству королеве Паоле нужно будет пройти реабилитацию продолжительностью несколько месяцев".

Королева, которой в сентябре исполнилось 79 лет, не в первый раз испытывает проблемы со здоровьем. В сентябре 2015 года королевский дворец сообщил, что ей предстоит "период полного покоя" в связи с сердечной аритмией.

Паола стала королевой Бельгии в 1993 году, когда ее супруг Альберт взошел на бельгийский престол и стал королем бельгийцев Альбертом II. В 2013 году Альберт II отрекся в пользу своего старшего сына Филиппа, но Паола сохранила королевский титул.