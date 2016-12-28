Во Флоренции в марте пройдет первый саммит министров культуры G7

РИМ, 28 дек – РИА Новости, Наталия Шмакова. Первый в истории саммит министров культуры стран "большой семерки" пройдет в марте 2017 года во Флоренции, говорится в сообщении министерства культуры Италии.

С 1 января 2017 года председательство в G7 переходит к Италии.

"30 и 31 марта 2017 года во Флоренции в рамках председательства Италии в G7 состоится встреча министров культуры стран, входящих в "большую семерку". Речь идет о первом подобном совещании в истории G7, которую Италия планирует провести, чтобы поставить культуру и культурное наследие в центр государственной политики", — сообщил министр культуры Италии Дарио Франчески, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По его словам, главными темами "культурного саммита" G7 станут защита культурного наследия, незаконный трафик объектов культуры и культура как инструмент диалога между народами.

"Таким образом, будут продолжены усилия итальянского правительства, направленные на привлечение внимания мирового сообщества к теме культуры как инструмента интеграции, роста и устойчивого развития", — заключил министр.