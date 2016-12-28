В Днепропетровской области в ДТП пострадали семь человек

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Семь человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Днепропетровской области, сообщило в среду областное управление Национальной полиции Украины.

Авария произошла во вторник вечером в городе Кривой Рог.

По предварительным данным полиции, 60-летний водитель автомобиля Skoda Octavia Tour не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

"В результате происшествия телесные повреждения получили водитель Skoda Octavia Tour и шестеро пассажиров Mercedes-Benz Sprinter", — говорится в сообщении.