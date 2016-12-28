Абхазия закроет два пункта пропуска на границе с Грузией

СУХУМ, 28 дек — РИА Новости. Кабинет министров Абхазии на заседании правительства в среду принял решение закрыть пункты пропуска "Набакиа" и "Отобая" на границе с Грузией, передает агентство Sputnik Абхазия.

"По данному ранее обязательству Абхазии, мы планомерно сокращаем количество пунктов пропуска с Грузией", — заявил начальник правового отдела кабмина Лаша Цаава.

Он отметил, что работу продолжат пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС.