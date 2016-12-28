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В мире

Жители столицы Македонии вышли на марш протеста против смога

23:0928.12.2016
(обновлено: 23:24 28.12.2016)
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Вооруженные полицейские в Македонии. Архивное фото
© AFP 2016/ Robert Atanasovski

БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Сотни жителей Скопье приняли участие в акции протеста с требованиями к властям принять меры против загрязнения воздуха столицы Македонии, которое в десятки раз превосходит допустимую норму, передает издание "Фокус".

Постоянно действующий лагерь оппозиции в центре Скопье. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
В Скопье проходит акция протеста перед избиркомом Македонии
Акцию организовали сами жители Скопье, озвучив инициативу в социальных сетях. Марш протеста от городского парка до здания правительства в центре города вечером собрал, по подсчетам местных СМИ, несколько сотен участников. Люди шли пешком и ехали на велосипедах, некоторые демонстранты надели противогазы и респираторы, многие несли транспаранты с требованиями срочно принять меры для борьбы с экологической проблемой и плакаты саркастического содержания, например "Блуждаю… Ищу тебя в дыму".

"Речь уже не идет о кризисной ситуации или проблеме: то, что сейчас происходит – стихийное бедствие, такое же, как лесные пожары или наводнения в Стайковцах (произошли в пригородах Скопье в текущем году). Согласно статистике, 1350 человек умирают в год, что значит по четыре человека в день, все они – жертвы загрязнения воздуха!" — цитирует "Фокус" выступавших демонстрантов.

Собравшиеся подписали петицию к городским и республиканским властям с требованием немедленно начать принимать меры. По мнению демонстрантов, руководству Скопье стоит отказаться от таких амбициозных и затратных проектов, как обсуждаемая в последнее время установка панорамного колеса обозрения в центре города, а все имеющиеся средства направить на решение проблемы смога. По данным издания, звучало предложение ввести систему движения частного транспорта по принципу четных и нечетных номерных знаков, уже внедренную в боснийском Сараево.

Ранее городской совет вынужден был заложить 4 миллиона евро в бюджет 2017 года на меры борьбы с остро заявившей о себе экологической проблемой смога в Скопье.

По официальным данным, в декабре загрязнение воздуха в столице Македонии в 10, а в отдельные дни и в 15-20 раз превышало допустимую норму ЕС и Всемирной организации здравоохранения. Индустриальные выбросы, выхлопы автотранспорта и дым от отопления домов, по данным Института общественного здоровья республики, являются причиной свыше 1,2 тысячи смертей в год.

Министерство здравоохранения Македонии уже выступило с рекомендацией к гражданам воздержаться от использования автомобилей без крайней необходимости и с призывом избегать при отоплении помещений других материалов, кроме дров и угля.

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