Траты итальянцев на подарки в этом году выросли до 3,1 млрд евро

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Жители Италии в уходящем году потратили на подарки к Рождеству 3,12 миллиарда евро, свидетельствуют данные итальянской Ассоциации потребителей. Рост по сравнению с 2015 годом составил 0,9%.

Таким образом, средняя итальянская семья на эти цели выкроила из своего бюджета почти 125 евро.

При этом итальянцы не спешат оставлять у себя ненужные или не понравившиеся подарки. Более трех миллионов жителей Апеннин готовы выставить их на продажу в интернете, говорится в опросе, проведенном онлайн-аукционом Ebay cовместно с исследовательской компанией TNS.

Спустя пару дней после Рождества итальянский сегмент Ebay уже полон неудачных подарков: от предметов гардероба и интерьера до сувениров и бытовой электроники. Так, один из пользователей повесил объявление под говорящим названием "Новая сумка — подарок, от которого отказался мой отец".

Тенденция к перепродаже и передариванию подарков на Рождество в сравнении с прошлым годом выросла на 14%, а почти половина опрошенных (49%) заявили, что получили не те подарки, которых хотели.

Примечательно, что 16% из тех, кто готов избавиться от подарков, намерены использовать вырученные деньги для покрытия расходов на празднование главного католического праздника.