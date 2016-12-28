Делегация сенаторов США во главе с Маккейном посетит Литву 29-30 декабря

ВИЛЬНЮС, 28 дек — РИА Новости. Делегация американских сенаторов-республиканцев во главе с председателем комитета по вооруженным силам Джоном Маккейном посетит Литву 29-30 декабря, сообщила в среду канцелярия президента страны.

"В четверг запланирована встреча президента с сенаторами США", — указано в графике президента Литвы Дали Грибаускайте.

В состав делегации войдут также сенаторы США Линдси Грэм и Эми Клобучар.

Американские сенаторы проведут ряд встреч с литовскими политиками, в том числе с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, спикером парламента Викторасом Пранцкетисом, главой МИД Линасом Линкявичюсом. В рамках визита особое внимание будет уделено стратегическому партнерству Литвы и США, а также вопросам безопасности.

Делегаты США также посетят Украину, Грузию и Черногорию.