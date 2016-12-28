Керри призвал Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Джон Керри в среду призвал Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий ради собственной безопасности.

"Обеспечить потребности Израиля в (сфере) безопасности и положить однозначный конец оккупации (палестинских территорий – тер.), гарантируя при этом, что Израиль может себя эффективно защищать, а палестинцы могут обеспечивать безопасность для своего народа в суверенном и немилитаризированном государстве", — заявил Керри в среду, выступая со специальным обращением.

"В то же время окончательное прекращение оккупации — это фундаментальный вопрос для палестинцев. Они должны знать, что военная оккупация закончится после согласованного переходного процесса (по созданию двух государств – ред.). Они должны знать, что могут жить свободно, с достоинством в суверенном государстве, обеспечивая безопасность своему населению, даже не имея своих вооруженных сил", — отметил Керри.

Он добавил, что у соседей Израиля и США есть готовность сотрудничать с Израилем в сфере обеспечения безопасности.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. США отказались блокировать резолюцию и воздержались при голосовании. За это уходящая администрация Барака Обамы подверглась критике со стороны избранного президента Дональда Трампа и республиканцев.

В свою очередь Израиль временно ограничивает связи со странами, которые проголосовали в Совбезе ООН в поддержку антипоселенческой резолюции. Пакет израильских контрмер против авторов и сторонников антипоселенческой инициативы включает отмену планировавшегося на эту неделю визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, прекращение экономической помощи Сенегалу, отзыв посла из Новой Зеландии, сокращение взносов в бюджеты ООН.

Развитие сети еврейских поселений на занятых в 1967 году территориях Западного берега и Восточного Иерусалима, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.