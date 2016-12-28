СМИ: нигерийских пленниц привезли домой, но не пустили к семьям

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Группу из 21 школьницы из нигерийского Чибока привезли на Рождество домой после почти трехгодичного нахождения в плену, но не позволили праздновать с семьями, передает в среду агентство Франс Пресс.

По данным агентства, 21 девочку привезли домой в пятницу в окружении охранников, чтобы отпраздновать Рождество, но вместо того, чтобы пустить их к семьям, в течение нескольких дней держали их в здании местного парламента по соображениям безопасности.

"Ради чего их привозить домой, если мы, родители, не можем их увидеть?", — приводит агентство слова одного из родителей. Отмечается, что девочек также не пустили на рождественскую мессу в воскресенье.

Во вторник представитель президиума сообщил, что службы безопасности "плохо поняли цель поездки". В среду семьи девочек допустили в здание парламента, где до сих пор находятся школьницы.

По данным агентства, в октябре 21 школьницу из порядка 200 освободили в ходе переговоров между правительством Нигерии и боевиками. Остальные по-прежнему находятся в плену.

В апреле 2014 года боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе этого года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.