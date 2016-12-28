В Бахрейне активиста не выпустили из тюрьмы, несмотря на решение суда

МАНАМА, 28 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура Бахрейна в среду приняла решение оставить под стражей известного правозащитника Набиля Раджуба, критиковавшего действия властей в соцсетях, несмотря на то что суд ранее постановил отпустить его под подписку о невыезде, сообщила бахрейнская газета "Аль-Васат".

Суд Бахрейна в среду постановил освободить под подписку о невыезде известного бахрейнского правозащитника Набиля Раджуба, который находится под следствием семь месяцев из-за высказываний в социальных сетях против участия Бахрейна в военной кампании в Йемене.

По информации издания, главный прокурор Мухаммед Силях настоял, чтобы правозащитник оставался под стражей, поскольку помимо статьи "за оскорбление МВД и служб безопасности страны" он проходит еще по статье за "распространение неверной информации и ложных слухов о внутренней ситуации в королевстве", и его предварительное заключение необходимо до окончания расследования.

Раджуб, глава бахрейнского центра по правам человека, неоднократно отбывал тюремное заключение за критику властей и организацию митингов оппозиции. В июле прошлого года его досрочно освободили из тюрьмы указом короля из-за проблем со здоровьем, однако в июне этого года вновь арестовали. Ему было предъявлено обвинение в распространении через соцсети информации, порочащей МВД и службы безопасности страны, которых он обвинил в пытках политических заключенных. Также его обвинили в критике участия Бахрейна в военной операции в Йемене в рамках возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Операция стран Персидского залива в Йемене была названа им "агрессией". Эти обвинения могут грозить ему тюремным заключением на срок до 13 лет.