СМИ: на Филиппинах при взрыве пострадали не менее 27 человек

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. По меньшей мере 27 человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии в результате взрыва в провинции Лейте на Филиппинах, сообщило издание Philippine Daily Inquirer со ссылкой на местные власти.
Как сообщил губернатор провинции Доминико Петилла (Dominico Petilla), взрыв прогремел в среду вечером в разгаре боксерского поединка, который проходил в рамках празднования в городе Хилонгос. Также поступают сообщения о десяти погибших, но губернатор пока не смог их подтвердить.
Полиция начала расследование инцидента.
Hindi lang sa Mindanao mga bombings. Nangyari na ito noong dekada 70. #NotUs #NeverAgain https://t.co/1gdilg4qGR— Marco Jonathan Rossi (@majoro64) 28 декабря 2016 г.