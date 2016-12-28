СМИ: на Филиппинах при взрыве пострадали не менее 27 человек

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. По меньшей мере 27 человек получили ранения, двое находятся в критическом состоянии в результате взрыва в провинции Лейте на Филиппинах, сообщило издание Philippine Daily Inquirer со ссылкой на местные власти.

Как сообщил губернатор провинции Доминико Петилла (Dominico Petilla), взрыв прогремел в среду вечером в разгаре боксерского поединка, который проходил в рамках празднования в городе Хилонгос. Также поступают сообщения о десяти погибших, но губернатор пока не смог их подтвердить.

Полиция начала расследование инцидента.

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