Задержанным в Уругвае россиянам оказана консульская помощь

МОНТЕВИДЕО, 18 дек – РИА Новости. Задержанным в Уругвае по подозрению в жульничестве в казино россиянам оказана консульская помощь, их судьба будет решаться в суде, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

Ранее уругвайское издание El Pais сообщило о задержании двух россиян в одном из казино в курортном городе Пунта-дель-Эсте. По данным издания, у россиян была обнаружена специальная аппаратура и изъяты около 20 тысяч долларов.

"Уругвайские власти в установленном порядке информировали посольство о задержании двоих россиян в городе Пунта-дель-Эсте по подозрению в жульничестве во время пребывания в казино. Они задержаны, им предоставлен адвокат, переводчик, оказана консульская помощь", — сообщили в посольстве.

"Мы поддерживаем с ними связь, поддерживаем связь с правоохранительными органами", — сказал собеседник агентства, добавив, что судьба задержанных россиян "будет решаться в судебном разбирательстве".