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В мире

Депутат Рады призвал коллег поддержать закон о популяризации русского языка

Тема:
Ситуация на Украине. Декабрь 2016 (474)
19:5628.12.2016
(обновлено: 19:58 28.12.2016)
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Экзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку. Архивное фото
© РИА Новости. Любовь Чиликова
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КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий призывает коллег по парламенту поддержать законопроект о популяризации и защите русского языка.

Собрание в Верховной раде Украины. Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
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Ранее Балицкий зарегистрировал законопроект, согласно которому предлагается ежегодно на период с 2017 по 2020 годы выделять из госбюджета средства на развитие и популяризацию русского языка на Украине.

"Я зарегистрировал законопроект по защите и поддержке русского языка. Вместе с моими единомышленниками мы отстаиваем позицию того, что мы, русские, на Украине должны себя чувствовать полноценным народом", — говорится в видеообращении депутата, размещенном в среду на портале YouTube. По его мнению, действующая власть на Украине разжигает национальную рознь и использует "снова фишку русского языка". "Запрещается сегодня в средствах массовой информации, ограничивается контент русского языка на радио, на телевидении, в кинофильмах. Мы будем выступать категорически против этого, потому что это шаги к конфронтации. А мы выступаем последовательно за мир", — заявил Балицкий.

Российская государственная библиотека в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Депутат от "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева также выступила в поддержку мер по защите русского языка на Украине. По ее мнению, за все годы независимости Украины не было оказано никакой поддержки русскому языку. Бахтеева также выступила с критикой введения квот для украинского языка на радио и телевидении. "Я думаю, что это неправильно, если мы демократическое государство. В Швейцарии четыре государственных языка, пять языков в Канаде. Мы идем в демократию, так давайте тоже людям рот не затыкать", — заявила депутат.

В поддержку законопроекта о защите русского языка также высказались некоторые внефракционные парламентарии. Депутат Яков Безбах считает, что принятие законопроекта положительно скажется на ситуации в стране. По его словам, русский язык должен получить статус государственного. "Язык сегодня является достоянием. Во многих странах мира по несколько языков государственных. И ничего с ними не происходит. Почему у нас нельзя? Я понять не могу", — сказал он.

Киноафиша в центре Киева. Архивное фото
© AFP 2016/ Yuriy Dyachyshyn
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После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности Донецкой области, считают русский язык родным.

Пятьдесят семь депутатов парламента еще в 2014 году обратились в Конституционный суд относительно конституционности "языкового" закона. В частности, они считают, что положения закона создают условия для доминирования региональных языков над государственным украинским. Президент Петр Порошенко заявлял, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком на Украине, так как, по его мнению, является консолидирующим фактором для общества. Между тем в партии "Оппозиционный блок" считают, что попытки властей вновь отменить "языковой" закон могут привести к новой дестабилизации ситуации на Украине.

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