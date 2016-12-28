Депутат Рады призвал коллег поддержать закон о популяризации русского языка

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий призывает коллег по парламенту поддержать законопроект о популяризации и защите русского языка.
"Я зарегистрировал законопроект по защите и поддержке русского языка. Вместе с моими единомышленниками мы отстаиваем позицию того, что мы, русские, на Украине должны себя чувствовать полноценным народом", — говорится в видеообращении депутата, размещенном в среду на портале YouTube. По его мнению, действующая власть на Украине разжигает национальную рознь и использует "снова фишку русского языка". "Запрещается сегодня в средствах массовой информации, ограничивается контент русского языка на радио, на телевидении, в кинофильмах. Мы будем выступать категорически против этого, потому что это шаги к конфронтации. А мы выступаем последовательно за мир", — заявил Балицкий.
В поддержку законопроекта о защите русского языка также высказались некоторые внефракционные парламентарии. Депутат Яков Безбах считает, что принятие законопроекта положительно скажется на ситуации в стране. По его словам, русский язык должен получить статус государственного. "Язык сегодня является достоянием. Во многих странах мира по несколько языков государственных. И ничего с ними не происходит. Почему у нас нельзя? Я понять не могу", — сказал он.
Пятьдесят семь депутатов парламента еще в 2014 году обратились в Конституционный суд относительно конституционности "языкового" закона. В частности, они считают, что положения закона создают условия для доминирования региональных языков над государственным украинским. Президент Петр Порошенко заявлял, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком на Украине, так как, по его мнению, является консолидирующим фактором для общества. Между тем в партии "Оппозиционный блок" считают, что попытки властей вновь отменить "языковой" закон могут привести к новой дестабилизации ситуации на Украине.