СМИ узнали имя кандидата на пост премьера Румынии

КИШИНЕВ, 28 дек – РИА Новости. Парламентское большинство выдвинуло экс-министра коммуникаций Сорина Гриндяну на пост премьер-министра страны, заявил в среду на брифинге глава Социал-демократической партии Ливиу Драгня.

"Это было непростое решение. Предложил коллегам после долгих обсуждений на пост премьера кандидатуру Сорина Гриндяну", — цитируют слова Драгни местные СМИ.

Cоциал-демократ Гриндяну — кандидатура левоцентристской парламентской коалиции. Он занимал пост министра коммуникаций в 2014-2015 годах.

Коалиция парламентского большинства Румынии, которую составили Социал-демократическая партия (СДП) и "Альянс либералов и демократов" (АЛД), на прошлой неделе предложила государственного секретаря министерства регионального развития и государственного управления Севил Шайдех на прост премьера. Национал-либеральная партия (НЛП) не предложила ни одного кандидата, "Союз за спасение Румынии" заявил, что поддержит любое правительство, которое возглавит Дачиан Чолош. Партия "Народное движение" выдвинула на этот пост депутата Еуджена Томака, который баллотировался ранее на пост мэра Бухареста.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отклонил предложенную парламентским большинством на минувшей неделе кандидатуру Шайдех на пост премьер-министра. В минувший четверг президент Румынии должен был назвать имя премьера, однако заявил, что сделает это только после 25 декабря.

Выборы в двухпалатный парламент Румынии, состоящий из Сената и Палаты депутатов, прошли 11 декабря. Лидером, как и на прошлых парламентских выборах, стала Социал-демократическая партия (СДП), на втором месте оказалась Национал-либеральная партия (НЛП), третье место занимает новая партия "Союз за спасение Румынии". В состав парламента страны вошли шесть партий, которым удалось преодолеть рубеж в 5%. Помимо тройки лидеров, в парламент прошли Демсоюз венгров Румынии (ДСВР), Альянс либералов и депутатов (АЛД), а также партия "Народное движение". В парламент не прошел ни один независимый кандидат.