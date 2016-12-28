Франция экстрадировала россиянина, обвиняемого в попытке мошенничества

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россиянина Глеба Дробиленко, обвиняемого в покушении на мошенничество на сумму 45 миллионов рублей, в среду экстрадировали в РФ из Франции, сообщил представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"По требованию генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Французской республики экстрадировали в Россию гражданина Российской Федерации Глеба Дробиленко… Он обвиняется в совершении преступления… покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", — сказал Куренной.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2012 года Дробиленко с сообщниками обещал генеральному директору открытого акционерного общества, учредителем которого является РФ в лице Росимущества, добиться продления срока его полномочий. По информации Куренного, за такую "услугу" с потерпевшего потребовали 45 миллионов рублей, которые он должен был передать Дробиленко и его сообщникам через должностных лиц Росимущества.

"При этом принятые на себя обязательства они выполнять не собирались, поскольку не обладали на это соответствующими полномочиями. При попытке получить от потерпевшего денежные средства один из соучастников преступления был задержан сотрудниками правоохранительных органов", — отметил Куренной.

Он добавил, что Дробиленко скрылся от уголовного преследования и покинул Россию, в октябре 2012 года его объявили в федеральный розыск, а в апреле 2013 года — в международный. По данным Куренного, в ноябре 2015 года россиянина задержали во Франции, а в декабре того же года Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы республики ходатайство о его выдаче в Россию, которое было удовлетворено в декабре 2016 года.