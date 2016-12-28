Глава Нацбанка Украины получила транш почти в $2 млн от продажи акций

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева получила очередной транш от продажи своих акций в компании ICU Holdings Limited в размере 1,97 миллиона долларов, сообщается в среду на сайте регулятора.

По данным Нацбанка, Гонтарева подала очередное сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии – эти изменения отражены в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"В сообщении отражен доход в виде заработной платы по основному месту работы в декабре в сумме 193967 тысячи гривен (7,2 тысячи долларов). Также в сообщении указан доход, полученный в результате отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в сумме 52,572 миллиона гривен (1,97 миллиона долларов). Данные средства глава НБУ Валерия Гонтарева получила как третий транш от продажи акций ICU Holdings Limited", — говорится в сообщении Нацбанка.

Как отметил регулятор, Гонтарева перед назначением на должность главы Нацбанка продала свою долю акций (22,74%) в компании ICU Holdings Limited и теперь, согласно графику выплат, она получает очередной транш в конце каждого календарного года, начиная с 2014 года. Акции были выкуплены ICU Holdings Limited в соответствии с согласованным графиком расчетов на пять лет.