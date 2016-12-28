СМИ: в Мали подозревают группировку "Аль-Мурабитун" в похищении француженки

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Власти Мали подозревают исламистскую группировку "Аль-Мурабитун" в похищении главы группы гуманитарной помощи гражданки Франции Софи Петронин, передает агентство Рейтер.

Министерство иностранных дел Франции 25 декабря заявило о похищении Петронин, которая, по данным, агентства, имеет еще и швейцарское гражданство. Женщина была похищена в городе Гао на северо-востоке Мали, ее не видели с минувшей субботы.

"Первые признаки указывают, что ее, безусловно, взяла в заложники террористическая группировка "Аль-Мурабитун", — сообщил агентству прокурор Бубакр Сидики (Boubacar Sidiki Samake).

Группировка, связанная с террористической организацией "Аль-Каида", не заявляла об ответственности за похищение, отмечает агентство.

Ситуация с безопасностью в Мали обострилась после нападения 20 ноября 2015 года группы боевиков на гостиницу Radisson в столице Бамако. Тогда погибли 19 человек, включая шестерых россиян. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аль-Мурабитун".