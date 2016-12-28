Палестино-израильское урегулирование по-прежнему возможно, считает Керри

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Джон Керри уверен, что палестино-израильское урегулирование возможно после принятия "поселенческой" резолюции Совета Безопасности ООН, если стороны "будут действовать".

На прошлой неделе Совбез ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. США отказались блокировать резолюцию и воздержались при голосовании, что вызвало резкое недовольство Израиля.

"Я бы хотел объяснить, почему это будущее сейчас под угрозой и предоставить определенный контекст того, почему мы (США) не могли в здравом уме стоять на пути принятия резолюции ООН, которая ясно дает понять, что обе стороны должны действовать, чтобы сохранить возможность мира", — заявил Керри в среду, выступая со специальным обращением.

"Я также убежден, что есть путь вперед, если ответственные стороны готовы действовать", — добавил госсекретарь.

Он повторил позицию США, которая заключается в том, что "справедливый и долговременный мир" между палестинцами и израильтянами возможен только путем создания двух государств.