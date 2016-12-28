ОП: радикалы у консульства РФ в Одессе могли действовать по наводке Киева

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина не исключила, что члены запрещенной в России радикальной организации "Правый сектор" выбросили цветы, принесенные жителями Одессы к зданию российского консульства в память о жертвах катастрофы Ту-154, по согласованию с властями Украины.

Ранее СМИ сообщили о том, что участники экстремистской группировки "Правый сектор" выбросили цветы, оставленные у генерального консульства России в Одессе в знак скорби о жертвах крушения самолета Ту-154 около Сочи. Эту информацию подтвердили в российском диппредставительстве, сообщив, что радикалы выбросили принесенные жителями Одессы цветы и лампадки, и это повторялось несколько раз.

"Я считаю, что поступок, совершенный радикалами возле здания Генконсульства РФ в Одессе, это спланированная провокация. Напомню, что эта организация неоднократно уже совершала подобные действия, поэтому не исключено, что эта акция была согласована с украинским руководством. Очень жаль, что из-за каких-то корыстных целей конкретных политиков используются подобные механизмы, которые работают исключительно на то, чтобы вбить клин между нашими странами", — сказала Сутормина РИА Новости.

Общественница отметила, что возглавляемая ею комиссия осуждает этот поступок и "будет поднимать на различных международных площадках вопрос о проведении комплексного расследования всех инцидентов, с которыми связаны активисты этой организации".

"При этом я абсолютно уверена, что в конечном счете украинский народ поймет, кто на самом деле заказчик подобных информационных провокаций", — добавила она.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.