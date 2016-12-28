Трамп может объявить о некоторых назначениях в администрацию до конца года

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Избранный президент США Дональд Трамп до конца текущего года может объявить о назначениях на ряд ключевых постов в своей администрации, заявил в среду официальный представитель его штаба Шон Спайсер.

В ходе телефонного брифинга он упомянул о "нескольких постах" в правительстве, претенденты на которые еще не объявлены. "Избранный президент продолжает встречаться с кандидатами и общаться с ними по телефону. Я полагаю, есть вероятность новых объявлений на нынешней неделе", — сказал Спайсер.

Он отметил, что речь может идти о "по крайней мере одном или двух назначениях".

Также Спайсер сообщил, что в среду Трамп намерен встретиться с руководителями таких компаний, как Carlyle Group, Marvel Entertainment и Runway Vineyards.

Трамп вступает в полномочия президента после инаугурации 20 января 2017 года. После этого он будет официально выдвигать своих кандидатов на посты министров, которых будет утверждать конгресс США.