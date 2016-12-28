Избирком Македонии выдал мандаты парламентариям нового созыва

БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия (ГИК) Македонии выдала мандаты депутатам Собрания (парламента) нового созыва по итогам прошедших выборов, ожидается назначение даты первого заседания законодательного органа, сообщило в среду ТВ Телма.
"Через десять дней после утверждения состава Собрания президент Георге Иванов должен вручить мандат на формирование нового правительства партии, которая получила больше всего голосов, а это ВМРО-ДПМНЕ. Держатель мандата обязан в течение 20 дней сформировать парламентское большинство и представить Собранию программу деятельности нового правительства и его состав, в противном случае, мандат будет отозван и передан партии, занявшей второе место по числу голосов", — цитирует телеканал ГИК.
Повторное голосование на одном из участков 25 декабря не изменило соотношения числа мандатов. Тем не менее, и Груевский, и Заев заявили о своем намерении формировать парламентское большинство и новый кабинет министров. При этом обе стороны согласны, что создание правящей коалиции невозможно без участия партий этнических албанцев, которые пока не выразили свои предпочтения.