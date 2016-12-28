Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в микроблоге Twitter поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за поддержку в обострившихся отношениях с уходящей администрацией Барака Обамы.

Пост, сопровождаемый изображениями израильского и американского флагов, появился в ответ на твит Трампа о недопустимости обращения с Израилем "с подобным полным презрением и неуважением".

"Избранный президент Трамп, спасибо за теплую дружбу и однозначную поддержку Израиля", — написал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Трамп призывал предотвратить принятие Советом Безопасности ООН резолюции с осуждением поселенческой деятельности Израиля, а когда это не удалось, обрушился с критикой на Обаму, который отказался при голосовании использовать право вето, несмотря на неоднократные просьбы Иерусалима.

Очередной твит Трампа появился незадолго до выступления госсекретаря США Джона Керри с изложением своего видения урегулирования палестино-израильского конфликта.