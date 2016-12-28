СБУ провела обыски по делу о мошенничестве в офисах украинского банка

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисах КСГ Банка в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Нацбанк Украины в конце августа принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации КСГ Банка за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

"В рамках уголовного производства по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса ("мошенничество") относительно противоправного завладения 386 миллионами гривен Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ПАО КСГ Банк", — говорится в сообщении.

Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

По данным СБУ, в ходе следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, а также носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения.

Нацбанк Украины в рамках оздоровления финансового сектора страны с 2014 года закрыл более 80 банков.