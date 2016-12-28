Франция экстрадировала в Россию обвиняемого в контрабанде кокаина

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Франция экстрадировала в Россию Станислава Молоко, обвиняемого в контрабанде 10 килограммов кокаина в мебели почти 20 лет назад, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Сегодня, 28 декабря 2016 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Французской Республики экстрадировали в Россию гражданина Российской Федерации Станислава Молоко", — сказал Куренной.

По версии следствия, в декабре 1997 года Молоко вступил в сговор с другими лицами для контрабанды кокаина из Венесуэлы в Россию. Для этого его сообщниками в декабре 1997 года из Венесуэлы в Санкт-Петербург был направлен груз мебели со спрятанным в ней кокаином массой около 10 килограммов.

Как отметил Куренной, груз 23 января 1998 года прибыл на Пулковскую таможню Санкт-Петербурга, где 29 января были оформлены необходимые таможенные документы. По информации Куренного, "мебель, начиненная кокаином", была погружена в автомобили для транспортировки, однако при выезде с таможенного склада сопровождавший груз участник организованной группы был задержан сотрудниками ФСБ России.

"Поскольку Молоко скрылся от уголовного преследования и покинул территорию Российской Федерации, в феврале 1998 года он был объявлен в федеральный розыск, а в январе 2001 года — в международный розыск. В сентябре 2015 года он был задержан на территории Франции", — сказал Куренной.

Он добавил, что в октябре 2015 года Генеральная прокуратура РФ направила Франции ходатайство о его выдаче в Россию, которое было удовлетворено в декабре этого года.