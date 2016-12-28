Глава Минсельхоза Абхазии назвал провальным цитрусовый сезон

СУХУМ, 28 дек — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба назвал провальным цитрусовый сезон 2016 года, передает в среду агентство Sputnik Абхазия.

"В связи с погодными условиями цитрусовый сезон в этом году можно назвать несостоявшимся или провальным. На 26 декабря текущего года положение дел выглядит следующим образом. Мы идем с отставанием на 7873 тонны по сравнению с прошлым годом, когда эта цифра составляла 19930 тонн. Отставание на 800 тонн наблюдается и по фейхоа", — приводит агентство слова министра.

Как сообщил Тарба на заседании кабмина, министерством сельского хозяйства создана комиссия, которая работает уже два дня, но полученные данные очень негативные. Что касается частного сектора, картина еще более удручающая, несмотря на богатый урожай, добавил министр.

По данным агентства, Тарба призвал коллег рассмотреть предложение по привлечению молодежи, студентов и старшеклассников к сбору урожая, что активно практиковалось в советское время. Министр считает, что это будет способствовать повышению интереса молодого поколения к селу.