США надеются на укрепление отношений с Белоруссией

МИНСК, 28 дек — РИА Новости, Нина Гурина. США рассчитывают на укрепление отношений с Белоруссией, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте американской дипмиссии.

Ранее белорусский МИД распространил заявление в связи с годовщиной установления дипотношений между государствами, в котором выразил надежду, что начатый процесс постепенного улучшения отношений между Белоруссией и США будет не только содействовать развитию сотрудничества между двумя странами и решению сложных вопросов двухсторонних отношений, но и станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе.

"Соединенные Штаты надеются на укрепление отношений (с Минском — ред.) во благо интересов обеих стран", — отмечается в заявлении по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между государствами.

В посольстве отметили, что с момента установления дипотношений в 1991 году США "твердо поддерживали независимость и суверенитет Белоруссии на пути к большей демократии и благополучию". В заявлении подчеркивается, что США и Белоруссия вместе работали над укреплением европейской и мировой безопасности.

С 2008 года в Белоруссии нет посла США. Стороны взаимно сократили штаты посольств до пяти человек в 2008 году после того, как США ввели в отношении Белоруссии экономические санкции. В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Это привело к некоторому расширению штата посольства США в Минске.

США приостановили санкции против ряда белорусских предприятий, но ограничения действуют в отношении некоторых представителей властей Белоруссии и предприятия "Белвнешпромсервис". В сентябре Лукашенко заявил, что стороны договорились решить в ближайшее время проблему отсутствия посла в стране. Он отметил, что посол США в Белоруссии, вероятнее всего, появится в Минске после американских президентских выборов.

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом приступит к работе после инаугурации нового президента 20 января 2017 года.