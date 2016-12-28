В Минске задержали главу визового центра, помогавшего незаконным мигрантам

МИНСК, 28 дек — РИА Новости, Нина Гурина. Белорусская милиция задержала директора визового центра, который помогал незаконным мигрантам, сообщает пресс-служба МВД страны.

"Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали руководителя и сотрудников минской коммерческой структуры. Они подозреваются в содействии незаконному пребыванию иностранных граждан на территории Белоруссии и подделке документов", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что ранее судимый 34-летний директор частного унитарного предприятия вместе с подчиненными содействовал незаконному нахождению в республике иностранных граждан. "Их услугами также пользовались организаторы каналов незаконной миграции. С этой целью аферисты оформляли поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания", — сообщила пресс-служба. В частности, последний из таких фактов на днях был задокументирован в офисе по улице Комсомольской в Минске. Сделка обошлась иностранному студенту в 90 белорусских рублей, или примерно 46 долларов.

Как говорится в сообщении, задержанные занимались изготовлением и подделкой документов визовой поддержки граждан для получения шенгенских виз и "карты поляка" (документа, подтверждающего принадлежность к польскому народу и дающего право легально работать, учиться в Польше).

По оперативным данным, фирма оказывала нелегальные услуги с 2013 года. Для этого незаконно использовались печати различных банковских структур и других учреждений. При обыске в офисе предприятия изъято 269 150 долларов, 92 поддельных печати банковских организаций и юридических лиц, 952 пакета поддельных документов визовой поддержки граждан.

"Все сотрудники фирмы (директор, его заместитель и менеджер) задержаны. Количество тех, кто успел воспользоваться их услугами, устанавливается. Уже сейчас можно говорить, что счет будет идти на сотни", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что возбуждены уголовные дела по статьям "организация незаконной миграции" и "подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков".