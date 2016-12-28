Украина планирует привлечь к "Евровидению-2017" англоязычных волонтеров

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Украинские власти планируют привлечь к конкурсу "Евровидение-2017" англоязычных волонтеров для сопровождения иностранных туристов, сообщается на официальном сайте президента Украины.

Поедете ли вы на "Евровидение" в Киев, если Украина сможет провести конкурс? Поеду, если билеты и проживание не будут слишком дорогими

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Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

"Глава государства отметил, что Украина готовится к конкурсу "Евровидение" в 2017 году, и отметил важность привлечения англоязычных волонтеров по программе Eurovision volunteers family, которые будут сопровождать этот конкурс и помогать тысячам туристов, которые в это время посетят Украину", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 2016 год был назван на Украине годом английского языка. Президент Украины Петр Порошенко при подведении итогов года отметил, что процесс массового изучения английского языка в стране только начинается. При поддержке международных неправительственных организаций разработаны комплексные программы и организованы бесплатные языковые курсы для его изучения, которые будут продолжены в следующем году, отмечается в сообщении.

Украина уже принимала "Евровидение" в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы. Тогда оргкомитет решил, что конкурс пройдет в Киеве, однако его подготовка затягивалась и сопровождалась скандалами.