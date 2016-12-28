Украина планирует привлечь к "Евровидению-2017" англоязычных волонтеров

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Украинские власти планируют привлечь к конкурсу "Евровидение-2017" англоязычных волонтеров для сопровождения иностранных туристов, сообщается на официальном сайте президента Украины.
"Глава государства отметил, что Украина готовится к конкурсу "Евровидение" в 2017 году, и отметил важность привлечения англоязычных волонтеров по программе Eurovision volunteers family, которые будут сопровождать этот конкурс и помогать тысячам туристов, которые в это время посетят Украину", — говорится в сообщении.
Украина уже принимала "Евровидение" в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы. Тогда оргкомитет решил, что конкурс пройдет в Киеве, однако его подготовка затягивалась и сопровождалась скандалами.