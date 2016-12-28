Консульство подтвердило, что радикалы убрали цветы со стихийного мемориала

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Члены запрещенной в России радикальной организации "Правый сектор" выбросили цветы, принесенные жителями Одессы к зданию российского консульства в память о жертвах катастрофы Ту-154, сообщил представитель дипмиссии.

По его словам, радикалы несколько раз приходили к зданию, чтобы собрать и выбросить цветы и лампадки.

Ранее руководитель одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook разместил фотографию, где видно, как радикалы сдирают записки с соболезнованиями и убирают букеты. Под фото он написал "Генеральная уборка у консульства России".

Это не единственный пример жестокой и злорадной реакции украинской стороны на российские трагедии. Так, советник Порошенко Юрий Бирюков заявил, что после сообщений о катастрофе Ту-154 ему захотелось принести "Боярышник" к посольству России. Кроме того, украинские активисты поглумились над погибшими после массовых отравлений в Иркутске, а политические деятели пытались оправдать убийство посла России в Турции.

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала эти действия и слова дикостью. Она заявила, что это опасная тенденция и признак того, что основу власти на Украине составляют национализм и экстремизм.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.