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Французская газета сообщила, что ОБСЕ осенью подверглась атаке хакеров

18:0228.12.2016
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Вид на Париж, Франция. Архивное фото
© AFP 2016/ Patrick Kovarik

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Французская газета Monde сообщила, что ОБСЕ минувшей осенью подверглась хакерской атаке.

"После Хиллари Клинтон и телеканала TV5 Monde настала очередь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стать жертвой серьезной информационной атаки, связанной с Россией", — утверждает газета.

Полицейский. Франция. Архивное фото
© AFP 2016/ Damien Meyer
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Издание также приводит слова представителя ОБСЕ Наташи Раджакович, которая предполагает, что организация узнала об атаке "к концу октября". Газета отмечает, что на данный момент ОБСЕ официально не прокомментировала, кто стоит за этой кибератакой.

При этом газета ссылается на неназванную "западную спецслужбу", согласно данным которой "эта хакерская атака обусловлена действиями группы русских хакеров APT28 (известной также как Pawn Storm, Sofacy или Fancy Bear), которую подозревают в совершении атаки в апреле 2015 года на телеканал TV5 Monde и которая известна своими связями с российскими спецслужбами".

Агентство Рейтер со ссылкой на представителя ОБСЕ также сообщило в среду о кибератаке на организацию минувшей осенью. "Была атака. Мы узнали об этом в начале ноября", — приводит агентство слова представителя ОБСЕ, которая отметила, что "теперь информационная система защищена".

По ее данным, ОБСЕ осведомлена о "спекуляциях" касательно APT28, но не имеет возможности проводить такие расследования и не хочет спекулировать.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Фото: SANA
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Сайт и аккаунты французского телеканала TV5 Monde были взломаны 8 апреля 2015 года. На странице телеканала в социальной сети Facebook хакеры разместили документы, которые, предположительно, принадлежат родственникам французских военнослужащих, участвующих в операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
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В Москве обвинения в кибератаках категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Избранный президент США Дональд Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".

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