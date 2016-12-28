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В мире

На сирийско-турецкой границе задержали двух испанок за связи с ИГ

18:0128.12.2016
(обновлено: 09:17 29.12.2016)
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Испанка Фатима Акил Лахми, член террористической организации Исламское государство
© Фото представлено МВД Испании

МАДРИД, 28 дек – РИА Новости. Две испанки, члены террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России и других странах мира), были задержаны на сирийско-турецкой границе, сообщает газета El País.

Башня Абрадж-Аль Бейт, Кувейт. Архивное фото
© AFP 2016/ Mohammed Al Shaikh
В Кувейте гражданку Филиппин приговорили к 10 годам тюрьмы за связи с ИГ

Они находились в розыске с 2014 года, когда отправились в Сирию. Одной из женщин – 21 год, второй – 26 лет. Сообщается, что вместе с женщинами в момент ареста находились их дети – одна из женщин родила ребенка (скорее всего, от исламиста), находясь в Сирии.

Полиция считает, что женщины — Фатима Акил Лахми (Fatima Akil Laghmich) и Асиа Ахмед Мохамед (Asia Ahmed Mohamed) — собирались вернуться в Испанию и представляют собой потенциально высокую угрозу. Операция проводилась совместно испанскими и турецкими правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что, по данным Марокканского центра стратегических исследований (CMSE), в течение последних двух лет в Сирии и Ираке на стороне боевиков "Исламского государства" воевали 47 тысяч граждан иностранных государств. Семь тысяч — граждане стран Евросоюза: 1,7 тысячи французов, 850 бельгийцев, 760 голландцев, 650 немцев и 170 шведов. За последние два года в тренировочных лагерях ИГ находились до 450 граждан Испании или жителей этой страны, свидетельствуют данные CMSE. Эта цифра в два раза выше той, которую ранее приводило МВД Испании — 190.

Турецкие полицейские в Анкаре. Архивное фото
© AFP 2016/ Dimitar Dilkoff
В Стамбуле задержали 31 подозреваемого в причастности к ИГ

Около шести тысяч боевиков прибыли в Сирию и Ирак с территорий республик бывшего СССР, из них три тысячи — из Чечни. Кроме того, большое количество — из стран Центральной Азии.

В Испании с 26 июня 2015 года, когда в один день были совершены теракты во Франции, Тунисе, Кувейте и Сомали, действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. За полтора года были задержаны 175 человек за связи с террористами. В основном речь идет о людях, распространявших идеи исламистского терроризма в соцсетях и привлекавших новых сторонников "Исламского государства".

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