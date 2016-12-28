Маккейн пообещал Латвии поддержку США в обеспечении обороны республики

РИГА, 28 дек – РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн пообещал министру обороны Латвии Раймонду Бергманису поддержку США в укреплении обороноспособности республики, сообщила пресс-служба минобороны балтийской страны.

Маккейн с группой американских сенаторов прибыл в среду в Латвию.

"Во время встречи Бергманиса и командующего Национальными вооруженными силами Раймонда Граубе с американскими сенаторами Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобушаром обсуждались актуальные вопросы региональной безопасности и дальнейшее двустороннее сотрудничество", — сказали в ведомстве.

В Риге у сенаторов предусмотрены встречи с президентом Раймондом Вейонисом, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, министром обороны Раймондом Бергманисом, председателем Сейма Инарой Мурниеце.