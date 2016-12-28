В Брюсселе задержали подростка с химикатами для производства взрывчатки

БРЮССЕЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Полиция во вторник вечером задержала в Брюсселе подростка с находящимися в свободной продаже химикатами, из которых он по инструкции из интернета хотел изготовить взрывчатку, сообщает телерадиокомпания RTBF.

Полицейские решили проверить документы у четверых подростков на строительной площадке в эмигрантской коммуне Моленбек, где те играли с огнетушителями. У одного из них был обнаружен рюкзак с химическими веществами, из которых можно изготовить взрывчатку. Его доставили для допроса в отделение полиции, а дома у задержанного провели обыск.

"Подобные материалы были найдены в его комнате. Это доступные в свободной продаже в строительных магазинах предметы. Молодой человек не продемонстрировал никаких признаков радикализации и, по его словам, не вынашивал никакого террористического замысла", — сообщил представитель прокуратуры.

По его словам, мальчик "искал в YouTube видео, объясняющие, как изготовить бомбу или бутылку с зажигательной смесью, потому что он хотел имитировать то, что видел в видеоиграх".

Прокуратура передала дело судебному следователю и потребовала поместить задержанного в закрытое учреждение.