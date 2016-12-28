В Германии предложили дать специальные названия вегетарианским продуктам

БЕРЛИН, 28 дек – РИА Новости. Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт считает неправильным использовать в названиях вегетарианских продуктов, имитирующих мясо, наименования, которые используются в мясной промышленности, такие, как колбаса, шницель, сосиска.

Как заявил министр в интервью Bild , по его мнению, ликвидировать возникающую таким образом путаницу необходимо законодательным путем.

"Эти понятия вводят в заблуждение и вызывают у покупателя неуверенность. Я выступаю за то, чтобы запретить их и обеспечить потребителю ясность в наименованиях. Я не хочу, чтобы в случае с этими псевдо-продуктами мы делали вид, что это мясо. Я уверен, что в будущем производители придумают собственные названия для своих растительных продуктов", — сказал министр в интервью изданию.

В Германии в последнее время большое распространение получили магазины вегетарианской и веганской еды, в которых люди, не употребляющие в пищу мясо, могут купить растительные продукты, идентичные или похожие по вкусу на мясные.

Примечательно при этом, что сам министр родом из Баварии, крупнейшей южногерманской федеральной земли с многолетними традициями пивоварения и мясной кухни. Сам Шмидт своих пристрастий к традициям и мясу не скрывает, о чем и указал в интервью.