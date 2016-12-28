В Латвии пожаловались на учителя, использовавшего литературу из России

РИГА, 28 дек – РИА Новости. Государственная служба качества образования (ГСКО) Латвии за последние несколько месяцев получила три жалобы на педагогов, которые якобы выражали неуважение к республике, а один из них использовал на уроках изданную в России литературу, сообщила в среду интернет-версия издания Latvijas Avize.
"Учителей и директоров школ обвинили в прославлении СССР, выражении неуважения к Латвийской республике, парламенту и правительству, а также в использовании на уроках литературы, изданной в России", — сообщает газета Latvijas avīze.
Как рассказала представитель ГСКО Яна Вейнберга, вопрос об увольнении кого-либо из педагогов, как это предусмотрено изменениями в законе об образовании, пока не рассматривается.
Также получена жалоба от родителей одного из учеников о случае, когда учитель во время урока критиковал правительство. ГСКО попросила директора школы до 30 декабря подать дополнительные сведения и разъяснения об отношении этого педагога к Латвийской Республике, сейму и правительству.
Третья проверка связана с использованием на уроках истории изданной в России дополнительной литературы. ГСКО попросит Государственный центр содержания образования дать оценку тому, насколько эта дополнительная литература соответствует стандартам основного образования и допустимо ли ее использование на уроках. После этого ГСКО примет решение о дальнейших действиях.