Данных об ущербе от землетрясения на востоке Японии не поступало

ТОКИО, 28 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Данных об ущербе в результате сильного землетрясения к северо-востоку от Токио пока не поступало, сообщил на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"На настоящий момент сообщений об ущербе не поступало", — сказал он.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вечером на северо-востоке острова Хонсю. Эпицентр его находился на севере префектуры Ибараки, где по японской семибалльной шкале сила подземных толчков составила шесть баллов. В Токио землетрясение ощущалось с меньшей силой — всего три балла по японской шкале.

Угрозы цунами не объявлено, однако телеканал NHK призывает местных жителей проявлять осторожность.

Аномалий на АЭС в этом районе Японии отмечено не было, в том числе на станции "Фукусима-1", разрушенной от цунами в 2011 году. В настоящее время АЭС "Фукусима-1" находится в замороженном состоянии. До сих пор там ведутся работы по ликвидации последствий аварии, за состоянием станции следят системы мониторинга.

По данным телеканала NHK, из-за землетрясения автоматически временно были остановлены скоростные поезда Синкансэн.